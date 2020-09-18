Son dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sörloth 11-12 milyon euro para kazandırarak gidiyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth transferiyle ilgili olarak A Spor'a önemli açıklamalar yaptı.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları...

"Sörloth'la alakalı olarak yapılan eleştiriler var. 'Bonservisi zamanında alınsaydı' diye. O anlaşma şöyleydi: 2020-2021 sezonunda oyuncu maçların %50'sinden fazlasını oynarsa 6 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transferi gerçekleşebilirdi. Oynamadığımız bir sezonla hakkımız olmayan bir bonservisi almamız söz konusu değildir. Bir de bizim limit sorunumuz var.

"SORLOTH İLK GELDİĞİNDE ELEŞTİRİLER HAFIZALARDA"

Sörloth, Trabzonspor'un kiralık oyuncusuydu. Bonservisi Crystal Palace'taydı. Ne Palace, Trabzonspor'un onayı olmadan; ne de Trabzonspor, Crystal Palace'ın onayı olmadan bu oyuncuyu başka takıma transfer edemezdi. Bir anlaşma çerçevesinde oyuncu Leipzig kulübüne transfer olacak. Sörloth ilk geldiğinde yapılan tüm eleştiriler bizim ve oyuncunun hafızasında.

"11-12 MİLYON EURO KAZANDIRACAK"

Netice itibariyle Trabzonspor'a 375 bin Euro'ya mal olmuş ve giderken 11-12 milyon Euro gibi bir para kazandıracak ve bir sonraki transferinden de pay bırakacak. Bunun futbol tarihinde eşi benzeri olup olmadığını bilmiyorum."

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