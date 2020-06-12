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Haber Giriş: 12.06.2020 - 23:45,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Liderin maçı 1. kanaldan verilir

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Son Dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Liderin maçı 1. kanaldan verilir
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;

Liderin maçını 2. kanaldan, 7. sıradakinin maçını 1. kanaldan yayınlamak nasıl bir anlayıştır? Liderin maçı birinci kanaldan verilir.

EMEĞE SAYGISIZLIK YAPMAK İSTEMEM

Salı günü kupa maçı var, Fenerbahçe zirvenin uzağında kaldı, ligde beklentisi yok gibi görünüyor. Yine kimsenin emeğine saygısızlık istemem, son düdük çalmadan belli olmaz ama kupaya Fenerbahçe daha çok güven veriyor.

Ağaoğlu, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleriyle ilgili de konuşarak, şunları kaydetti:

"CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz. Hukuki süreç başladı. Konuşmak doğru değildir ama biz sustukça çok farklı senaryoları, hikayeleri anlatan insanlar gün geçtikçe artıyor. Süreç başladıktan sonra çok kısa süre içinde neyin ne olduğu belli olacak. Bu konu çarşamba akşamı saat 17.00'de UEFA açıkladı. Perşembe sabah 01.00 sıralarında bizim gündemimizden düştü. Gerçekten rahatız çünkü elimiz çok güçlü."

Ağaoğlu, kupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatarak, zor bir maç olacağını ancak 2 kupayı da alma hedeflerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Son Dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Liderin maçı 1. kanaldan verilir

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