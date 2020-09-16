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Haber Giriş: 16.09.2020 - 17:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Sörloth...

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Son Dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Sörloth...
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımdan ayrılması gündemde olan Alexander Sörloth ile ilgili açıklama yaptı.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth ile Leipzig ve 2 takım daha ilgileniyor. Oyuncu ise Leipzig'e gitmek istiyor ancak bu sürecin dört tarafı var. Sıkıntılı bir süreç." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, "Sörloth, 2020-2021 sezonunda maçların yarısında oynaması takdirinde 6 milyon Euro'ya Trabzonspor satın alma hakkına sahipti ama şuan öyle bir şey söz konusu değil. Sörloth transferi finansal noktada kilitlendi. Crystal Palace biz ne kadar alırsak o kadar istiyor. Yani biz 1 alacaksak, onlar da 1 alacak. Oyuncu bizde kiralık, Crystal Palece'nın oyuncusu, Leipzig ve 2 kulübün ilgisi vardı. Oyuncuda ısrarlı bir şekilde Leipzig kulübüne gitmek istedi. Bu işin şuan 4 tarafı var; Crystal Palace, Trabzonspor, Leipzig ve Sörloth. 48 saat içinde bu konu çözülürse çözülür." diye konuştu.

Son Dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı Sörloth...

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