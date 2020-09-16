Son Dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Sörloth...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth ile Leipzig ve 2 takım daha ilgileniyor. Oyuncu ise Leipzig'e gitmek istiyor ancak bu sürecin dört tarafı var. Sıkıntılı bir süreç." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, "Sörloth, 2020-2021 sezonunda maçların yarısında oynaması takdirinde 6 milyon Euro'ya Trabzonspor satın alma hakkına sahipti ama şuan öyle bir şey söz konusu değil. Sörloth transferi finansal noktada kilitlendi. Crystal Palace biz ne kadar alırsak o kadar istiyor. Yani biz 1 alacaksak, onlar da 1 alacak. Oyuncu bizde kiralık, Crystal Palece'nın oyuncusu, Leipzig ve 2 kulübün ilgisi vardı. Oyuncuda ısrarlı bir şekilde Leipzig kulübüne gitmek istedi. Bu işin şuan 4 tarafı var; Crystal Palace, Trabzonspor, Leipzig ve Sörloth. 48 saat içinde bu konu çözülürse çözülür." diye konuştu.

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