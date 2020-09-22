Son Dakika | Trabzonspor, Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi! Resmen Leipzig'de - Transfer Haberleri

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un transferi için Leipzig ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. Bordo Mavili kulüp, Sörloth'un 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e satıldığını açıkladı.

Futbolcunun maç sayısına göre 2 milyon euro bonus maddesi göze çarparken Sörloth'un başka bir takıma transfer halinde transfer karının yüzde 20'si Trabzonspor'un olacak. Öte yandan bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacak

İşte resmi açıklama;

"Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.

3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır."

Golcü futbolcunun transfer durumuyla ilgili Alman ekibinin CEO'su Oliver Mintzlaff, Sky televizyonuna yaptığı açıklamada "Sörloth ile görüşme hâlindeyiz. Göründüğü kadarıyla bu transfer artık bitme aşamasında." ifadelerini kullandı ve 24 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrolarına katmalarının artık an meselesi olduğunu belirtmişti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Norveçli golcü Sörloth, bu sabah kaldığı otelden ayrılarak sağlık kontrolüne geçti. Leipzig'de oynamak için heyecanlı mısın? sorusuna "Evet." yanıtını verdi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı ilk açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.