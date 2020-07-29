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Haber Giriş: 29.07.2020 - 22:14,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor-Alanyaspor maçında Ekuban ve Novak sakatlandı!

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Son Dakika | Trabzonspor-Alanyaspor maçında Ekuban ve Novak sakatlandı!
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Türkiye Kupası finalinde oynanan Trabzonspor-Alanyaspor maçında Bordo-mavili takımda Ekuban ve Novak sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 41. dakikasında Trabzonspor'da Ekuban sakatlandı. Yıldız isim oyuna devam edemezken yerine Bilal Başacıkoğlu oyuna girdi.

Maçın 76. dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan Filip Novak ise sedyeyle kenara alındı. Novak'ın yerine Kamil Ahmet oyuna girdi. Filip Novak'ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı yayıncı kuruluş tarafından bildirildi.

Son Dakika | Trabzonspor-Alanyaspor maçında Ekuban ve Novak sakatlandı

Son Dakika | Trabzonspor-Alanyaspor maçında Ekuban ve Novak sakatlandı

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