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Son Dakika | Trabzonspor açıkladı! Anders Trondsen ameliyat edildi
Trabzonspor, Anders Trondsen'in ön çapraz bağ ameliyatının gerçekleştirildiğini açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç’te bulunan oyuncumuz Anders Trondsen’e bugün Oslo’da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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