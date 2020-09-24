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Futbol
Haber Giriş: 24.09.2020 - 19:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor açıkladı! Anders Trondsen ameliyat edildi

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Son Dakika | Trabzonspor açıkladı! Anders Trondsen ameliyat edildi
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Trabzonspor, Anders Trondsen'in ön çapraz bağ ameliyatının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç’te bulunan oyuncumuz Anders Trondsen’e bugün Oslo’da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Son Dakika | Trabzonspor açıkladı Anders Trondsen ameliyat edildi

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