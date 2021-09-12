Son Dakika: Trabzonspor 4’te 4, Galatasaray zafer peşinde

Trabzonspor, Galatasaray’ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek. Fırtına’da Djaniny ve Gervinho’nun sakatlıkları bulunurken, iyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen’in bugün kadroda yer alması bekleniyor.

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Sarı kırmızılılarda ise sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan’ın yanı sıra milli maç arasında sakatlanan Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli’den yararlanamayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor’a karşı süre alamayacak.

· Geçen sezon G.Saray’ı konuk ettiği Lig maçını 2-0 kaybeden Trabzon, 2011-12’den bu yana sarı kırmızılılardan üst üste 2 iç saha yenilgisi almıyor.

· Bu sezon çıktığı 3 Süper Lig maçını da kazanan Trabzonspor, lig tarihinde sadece 2004-05’e dörtte 4’te 4 yaparak başlayabildi.

· Süper Lig’de çıktığı son 4 maçta da en az 1 golde pay sahibi olan Bakasetas (2 gol, 3 asist), Türkiye kariyerinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

· Abdullah Avcı’nın teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray’dan (9) daha fazla Süper Lig maçında mağlup olduğu tek rakibi Fenerbahçe (11).