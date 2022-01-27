Son Dakika: Trabzonspor 3 transferi birden KAP'a bildirdi! İşte Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in maliyetleri...

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni transferleri Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile 4.5 yıllık anlaşma sağladığını KAP'a bildirdi.

BATUHAN KÖR HAKKINDA YAPILAN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Batuhan Kör ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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KEREM ŞEN HAKKINDA YAPILAN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

TAHA ALTIKARDEŞ HAKKINDA YAPILAN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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