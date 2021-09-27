Son Dakika: Trabzonspor 1-1 Alanyaspor / Maç sonucu ve özeti

Medical Park Stadı'nda oynanan maça zirve hedefiyle çıkan bordo mavililer, Bülent Korkmaz'ın Alanyaspor'u ile 1-1 berabere kaldı.
Maçta gol perdesini konuk Alanyaspor 36. dakikada Diedhiou ile açtı ve 1-0 öne geçti.
Trabzonspor'un beraberlik golü ise 42. dakikada Danimarkalı forveti Cornelius'tan geldi: 1-1.
Bordo mavililerde Hüseyin Türkmen, mücadelenin 75. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla puanını 15'e yükselten Trabzonspor, ligde ikinci sıraya yükseldi.
Bülent Korkmaz'ın takımın başına gelmesinin ardından henüz yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor ise 13 puanla 7. sırada yer aldı.
Maçtan önemli anlar:
5. dakikada Corneilus'un sol tarafta son çizgiden çıkardığı topu Djaniny kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
9. dakikada ceza alanı içinde Djaniny'nin rakibi ile girdiği ikili mücadelede savunmadan seken top, Cornelius'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Serkan Kırıntılı yatarak topu kornere çeldi.
10. dakikada sağ taraftan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Djaniny'nin şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçen topu çizgi önünde Milunovic çıkardı.
17. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Emre Akbaba'nın ceza yayı üzerinde yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.
32. dakikada ceza alanı dışında rakibinden sıyrılan Nwakame'nin yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.
33. dakikada Davidsodn ile ver-kaç yapan Emre Akbaba'nın yakın mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, mutlak bir tehlikeyi yatarak önlemeyi başardı.
36. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Davidson'un pasında savunmanın arkasında topla buluşan Diedhiou'nun sağ çaprazda yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın elinin altından geçen meşin yuvarlak filelerle buluştu:
0-1.
42. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atış sonrası ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1.
45. dakikada Davidson'un ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
64. dakikada sol taraftan rakibinden sıyrılarak son çizgiye inen Nwakame, topu uygun durumdaki Hamsik'e aktardı. Bu futbolcu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.
74. dakikada kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalan Gervinho'nun şutunda, Serkan yatarak tehlikeyi önledi.
75. dakikada Hüseyin Türkmen, Babacar'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
83. dakikada Davidson'un pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı korner sonrası ceza alanı içinde Edgar'ın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu üsten kornere çeldi.
90 4. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı korner sonrası Edgar'ın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı çizgi üzerinden topu yatarak çıkarmayı başardı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakeme, Djaniny, Cornelius.
Alanyaspor'un 11'i: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.