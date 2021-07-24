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Spor Arena
Haber Giriş: 24.07.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor 0-0 Başakşehir / Maç sonucu

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Son Dakika: Trabzonspor 0-0 Başakşehir / Maç sonucu

Süper Lig'in dişli takımlarından Trabzonspor ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçta gol sesi çıkmadı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki Süper Lig takımı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Mücadele Trabzonspor, Erce, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Abdulkadir Parmak, Flavio, Muratcem, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Yunus Mallı ilk 11’i ile başladı.

Medipol Başakşehir’in ilk 11’i ise Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Zulj, Visça, Deniz ve Muhammet’ten oluştu.

Karşılaşmada gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi.

Trabzonspor geçtiğimiz günlerde oynadığı hazırlık karşılaşmasında rakibi Bandırmaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmişti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, A. Parmak, Flavio, Muratcem, Yusuf, A. Ömür, Yunus Mallı.

Başakşehir: Mert, Caicara, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Tolga, Zulj, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Muhammet Demir.

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