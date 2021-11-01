Son Dakika: Tottenham'da Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi!

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Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nuno Espírito Santo ve Ian Cathro, Rui Barbosa ile Antonio Dias'dan oluşan teknik heyetinin kulüp bünyesindeki görevlerine bugün itibariyle son verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tottenham Futbol Genel Müdürü Fabio Paratici, "Nuno Espírito Santo ve ekibinin başarılı olmayı ne kadar istediklerini biliyorum ancak bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm. Nuno büyük bir centilmen ve burada her zaman ayrı bir yeri olacak. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dilerim." dedi.

TOTTENHAM'DA NE YAPTI?

Tottenham'ın başında 17 resmi maça çıkan Nuno Espirito Santo, 8 galibiyet alırken 7 kez de mağlup oldu. Bu dönemde rakipleriyle 2 kez yenişemeyen Tottenham, kalesinde 21 gol görürken rakip ağları 23 kez sarstı.

İLK ADAY ANTONIO CONTE

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İngiliz ekibinin Nuno Espirito Santonun yerine düşündüğü isim de belli oldu.

Londra ekibinin belirlediği listenin ilk sırasında İtalyan teknik adam Antonio Conte yer alıyor.

Fabio Paratici, yaz transfer döneminde de takımın başına getirmek için uzun süre çaba sarf ettiği İtalyan menajeri, ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Contenin görevi kabul etmek için yapılacak transferlerde tek söz sahibi olmak istediği ve uzun süreli bir sözleşme talep ettiği ifade edildi.