Son Dakika: Tottenham'da koronavirüs depremi! Tam 8 kişi...

Haberin Devamı

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da 6 futbolcu ve 2 teknik heyet görevlisinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Tottenham'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 8 kişi, İngiliz hükümetinin uyguladığı pandemi prosedürleri kapsamında 10 gün süreyle zorunlu izolasyona girecek.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin isimleri şimdilik gizli tutuluyor.

ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Tottenham söz konusu 10 günlük karantina sürecinde Avrupa'da ve Premier Lig'de oynayacağı birbirinden kritik 3 maçta bu önemli isimlerden yoksun kalacak.

Antonio Conte ve öğrencileri, ilk olarak 9 Aralık tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde Rennes ile karşılaşacak. Rennes sonrası 12 Aralık'ta ligde Brighton deplasmanına konuk olacak olan Tottenham, 16 Aralık'ta ise Leicester City ile kozlarını paylaşacak.