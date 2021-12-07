Son Dakika: Tottenham'da koronavirüs depremi! Tam 8 kişi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fırtına kâbusu... Bilanço giderek ağırlaşıyor: Araçlar yolda kaldıFırtına kâbusu... Bilanço giderek ağırlaşıyor: Araçlar yolda kaldı#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da Önemli anlaşmalar imzalandıCumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da! Önemli anlaşmalar imzalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Her yerde aranıyordu Milyarlık vurgunda yeni gelişmeHer yerde aranıyordu! Milyarlık vurgunda yeni gelişme#Bitrota
Türkiye’nin gözü bu başlıklarda Kararları Erdoğan duyuracakTürkiye’nin gözü bu başlıklarda! Kararları Erdoğan duyuracak#Kabine
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...#Evcil Hayvanlar
Bilim Kurulu Üyesi Karadan Turkovac açıklaması İşte ilk veriler...Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan Turkovac açıklaması! İşte ilk veriler... #Koronavirüs
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı Flaş adımGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Flaş adım#Alec Baldwin
Tartışma yarattı Tabut şeklinde tasarlandı: İçine girip göz kırpınca...Tartışma yarattı! Tabut şeklinde tasarlandı: İçine girip göz kırpınca... #Ötanazi
Bakan Soylu duyurdu Kritik isim ölü olarak ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! Kritik isim ölü olarak ele geçirildi#Terörle Mücadele
Araç sahiplerini ilgilendiriyor Son kararı Erdoğan verecek... MTVde indirim beklentisiAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Son kararı Erdoğan verecek... MTV'de indirim beklentisi#MTV
Eski sevgili hakkında tüyler ürperten iddia: Oğlumu da taciz edeceği tehdidini savurduEski sevgili hakkında tüyler ürperten iddia: 'Oğlumu da taciz edeceği tehdidini savurdu!#Evan Rachel Wood
Yargının Katil Engini Onur Duymaz ve Maktul İnci Ece Yüksel konuştu Fanlar kadar sinirleniyoruzYargın'ın 'Katil Engin'i Onur Duymaz ve 'Maktul İnci' Ece Yüksel konuştu! Fanlar kadar sinirleniyoruz#Yargı
Kırmızı halıda ünlüler geçidi Kırmızı halıda ünlüler geçidi#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Tottenham'da koronavirüs depremi! Tam 8 kişi...

#Tottenham#Koronavirüs#Test
Son Dakika: Tottenhamda koronavirüs depremi Tam 8 kişi...

Premier Lig takımlarından Tottenham'da 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan 8 kişiden 6'sının futbolcu, 2'sinin ise teknik heyet görevlisi olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da 6 futbolcu ve 2 teknik heyet görevlisinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Tottenham'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 8 kişi, İngiliz hükümetinin uyguladığı pandemi prosedürleri kapsamında 10 gün süreyle zorunlu izolasyona girecek.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin isimleri şimdilik gizli tutuluyor.

ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Tottenham söz konusu 10 günlük karantina sürecinde Avrupa'da ve Premier Lig'de oynayacağı birbirinden kritik 3 maçta bu önemli isimlerden yoksun kalacak.

Antonio Conte ve öğrencileri, ilk olarak 9 Aralık tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde Rennes ile karşılaşacak. Rennes sonrası 12 Aralık'ta ligde Brighton deplasmanına konuk olacak olan Tottenham, 16 Aralık'ta ise Leicester City ile kozlarını paylaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tottenham#Koronavirüs#Test

BAKMADAN GEÇME!

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi