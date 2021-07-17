Son Dakika: Tottenham'da Kane krizi! Takım arkadaşlarının sözleri sızdı ve...

Spor Arena Dış Haber - EURO 2020'de İngiltere Milli Takımı'nın en iyi isimlerinden biri olan golcü futbolcu Harry Kane'in geleceğine yönelik spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor.

Premier Lig ekibi Tottenham'ın yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, yıldız forvetin Tottenham oyuncusu olduğunu söylemişti.

"Harry bizim oyuncumuz, nokta" diyen Santo, "Başka bir şey konuşmaya gerek yok. Şimdi Harry'nin enerjisini toplama ve dinlenme zamanı. Zamanı geldiğinde konuşmak için vaktimiz olacak ancak şu an Harry'nin dinlenmesi ve yeni sezonda yaşanacaklara hazırlanması gerekiyor. Takıma katılmasını ve bizimle birlikte çalışmaya başlamasını dört gözle bekliyorum" demişti.

EURO 2020 öncesinde takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Kane'in bu talebine Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin olumlu yanıt vermemesinin ardından İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TAKIM ARKADAŞLARININ SÖZLERİ SIZDI: KAMPA KATILMAYACAK

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Manchester City'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Harry Kane'in, başkan Levy ile arasındaki iyi niyet anlaşmasına karşın transferine izin verilmemesi halinde Tottenham'ın sezon öncesi kampına katılmayacağı ve milli takımdaki arkadaşlarının da bu düşünceyi bildikleri belirtildi. Bu bilginin, milli takım oyuncularının kendi arasındaki konuşmalar nedeniyle basına sızdığı kaydedildi.

Başkan Levy her ne kadar Kane'in satılmayacağı konusunda ısrarcı olsa da yıldız golcü, Tottenham'la olan 3 yıllık sözleşmesi boyunca kupa alacaklarına inanmadığı için şampiyonluklar kazanan bir takımda oynamak istediği ifade edildi.

İYİ NİYET ANLAŞMASINA RAĞMEN İZİN YOK

İngiliz ekibinin yeni futbol direktörü Fabio Paratici'nin yeni sezonda takımı Kane'in çevresinde kuracağı ve bu nedenle başka Levy'nin aralarındaki iyi niyet anlaşmasına rağmen transfere izin vermeyeceği belirtildi.

Teknik Direktör Nuno Esprito Santo da Levy ile Kane arasındaki anlaşma hakkındaki soruya, "Takımdaki tüm oyunculara güvenebilirim. Birçok oyuncuyla görüşmeler yaptım, pek çok şey hakkında konuştuk ancak bu konuştuklarımız aramızda kalacak. Bu konuyla ilgili söyleyebileceğim tek şey; Harry Kane dünyanın en iyi oyuncularından biri ve bizimle birlikte, bizim oyuncumuz. Bu bizi gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE REDDETMİŞLERDİ

Başkan Levy daha önce yaptığı açıklamada Manchester City'nin Kane için yaptığı 100 milyon sterlinlik teklifi reddettiklerini belirtmişti.

EURO 2020'de toplam 4 gol atarak İngiltere'nin final oynamasında büyük pay shibi olan Kane, geçen sezon Tottenham formasıyla 49 maçta 33 gol atıp 17 de asist yapmıştı.