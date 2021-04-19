Son dakika: Tottenham'da Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Mourinho'nun tazminatı...

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Tottenham Hotspur, menajer Jose Murinho'nun görevine son verdi. Mourinho'nun yerine sezon sonuna kadar Ryan Mason görev yapacak. Tottenham, 32 haftası geride kalan Premier Lig'de 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

Kasım 2019'da Tottenham'ın başına geçen Mourinho, çıktığı 86 maçta 1.77 puan ortalaması tutturdu.

Tottenham'dan yapılan resmi açıklamada Mourinho'nun yanı sıra ekibinde bulunan Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra'nın da görevden ayrıldıklarını ifade edildi.

Konuyla ilgili konuşan Tottenham Başkanı Daniel Levy; "Jose ve ekibi, çok zorlu bir zamanda bizimle çalıştı. Kişisel olarak kendisiyle çalışmaktan çok eğlendim ancak ne yazık ki iki taraf için de süreç istendiği gibi ilerlemedi. Mourinho'ya ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum." sözlerini kullandı.

TAZMİNATI ÇOK AĞIR

Tottenham'dan yıllık 17,5 milyon Euro kazanan Mourinho'nun tazminatı ise büyük yük olacak. Daha önce çıkan haberlerde 2023 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Portekizli çalıştırıcıyı bu sezon bitmeden kovması halinde Tottenham'ın yaklaşık 40 milyon Euro tazminat ödeyeceği belirtilmişti.

FUTBOL TARİHİNİN EN ÇOK TAZMİNAT KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRÜ

Mourinho, futbol tarihinin en çok tazminat kazanan teknik direktörü konumunda. Chelsea'den iki, Real Madrid ve Manchester United'dan ise birer kez kovulan Mourinho, toplamda 79 milyon 700 bin euro tazminat kazanmıştı. Tottenham'dan 40 milyon Euro alacağı varsayılırsa Mourinho'nun toplam aldığı tazminat 119 milyon 700 bin Euro'ya ulaşacak.

2007'de Chelsea'de görevine son verilen Mourinho 20 milyon euro, 2013'te Real Madrid'de 18 milyon 700 bin euro, 2015'te bir kez daha Chelsea'den 20 milyon euro ve son olarak Manchester United'dan 21 milyon euro tazminat almıştı.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...