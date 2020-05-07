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GeriFutbol Son Dakika | Tottenham, Muriqi için Fenerbahçe'ye 20 milyon ödemeye hazır
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Futbol
Haber Giriş: 07.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Tottenham, Muriqi için Fenerbahçe'ye 20 milyon ödemeye hazır

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Son Dakika | Tottenham, Muriqi için Fenerbahçe'ye 20 milyon ödemeye hazır
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Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçe’nin Rizespor’dan kadrosuna kattığı ve birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriçile Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Premier Lig ekibi Tottenham’ın ciddi şekilde ilgilendiğini açıkladı.

Ademi, ülkesinde yaptığı açıklamada, “Tottenham, Muriqi’nin transferi için çok ısrarlı. Kulüp, Fenerbahçe’nin istediği parayı ödemeye hazır” ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertlilerin, Kosovalı golcü için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öne sürülüyor

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