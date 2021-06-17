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Futbol
Haber Giriş: 17.06.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

Son dakika: Tottenham ile Paulo Fonseca görüşmelerinde kriz! İbre Gattuso'ya döndü...

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Son dakika: Tottenham ile Paulo Fonseca görüşmelerinde kriz! İbre Gattuso'ya döndü...

Teknik direktör arayışını sürdüren Tottenham'da resmen açıklanması beklenen Paulo Fonseca ile görüşmelerde pürüz çıktı. Londra ekibi, Napoli'den ayrılan Gattuso'ya yöneldi.

Spor Arena Dış Haber - İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın takımın başına Portekizli teknik adam Paulo Fonseca'yı getirmesi bekleniyordu. Fonseca ile prensip anlaşmasına varılmasının ardından ilerri görüşmelerde ve maddi konularda sorun çıktığı belirtildi.

Fonseca ile sözleşme imzalayamayan Tottenham'ın Napoli'deki görevi yalnızca 23 gün süren Gattuso'ya yöneldiği ifade edildi.

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Son dakika: Tottenham ile Paulo Fonseca görüşmelerinde kriz İbre Gattusoya döndü...

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