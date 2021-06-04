Son dakika: Tottenham, Antonio Conte ile anlaştı! Dev maaş...

Spor Arena Dış Haber - Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra sezonu geçici hoca ile tamamlayan Tottenham, Inter'i şampiyon yapıp görevinden ayrılan Antonio Conte'yi takımın başına getiriyor.

Daha önce taraftarın resmi görüşmelere başladığı yönünde haberler çıkmıştı. Bugün de İtalya basınında Conte ile Tottenham'ın maaş konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Habere göre Conte, Tottenham ile vergiler hariç yıllık 15 milyon Euro maaş ve 2,5 milyon Euro bonus karşılığı anlaşma sağladı. Detaylı sözleşme görüşmelerinin devam ettiği ancak resmi duyurunun ilerleyen günlerde yapılacağı ifade edildi.

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