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Son Dakika: Torino'dan Miha Zajc için Fenerbahçe'ye teklif!

#Transfer#Fenerbahçe#Zajc
Son Dakika: Torinodan Miha Zajc için Fenerbahçeye teklif

İtalyan basını, Torino'nun Miha Zajc için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını duyurdu.

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İtalyan Tuttosport gazetesi, Fenerbahçe’de başarılı bir sezon geçiren Miha Zajc’a Serie A ekiplerinden talip olduğunu iddia etti.

Haberde Torino’nun Sloven orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro önerdiği, buna karşın sarı lacivertlilerin 10 milyon Euro istediği ifade edildi.

Belçika’nın Club Brugge takımı da Miha Zajc’la ilgileniyor. Geçen sezon Fenerbahçe’de 41 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Zajc daha önce İtalya’da Empoli ve Genoa takımlarında da forma giymişti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Zajc

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