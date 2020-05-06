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GeriFutbol Son dakika | Torinoda bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
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Futbol
Haber Giriş: 06.05.2020 - 23:20,Son Güncelleme:

Son dakika | Torinoda bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

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Son dakika | Torinoda bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Torino'da bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculara yapılan sağlık kontrollerinde bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği ve karantinaya alındığı kaydedildi.

Torinolu futbolcunun durumunun sürekli olarak takip edileceği ifade edildi.

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