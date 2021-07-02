Son Dakika: Toni Kroos milli takımı bıraktı!

Toni Kroos, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

Yıldız futbolcu, söz konusu paylaşımında, "Milli takımı bırakmayı 2018'de düşünmüştüm ama oğlum Leon ve Joachim Löw beni kararımdan geri döndürmüştü. O zamanlar 28 yaşındaydım, şimdi 31 yaşındayım. Aldığım kararın doğru olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya formasıyla 106 resmi müsabakaya çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, rakip fileleri 17 kez havalandırmıştı.

31 yaşındaki Toni Kroos ayrıca 2014 yılında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.