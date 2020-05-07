Son Dakika | Tomas: "Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyecek"

Fenerbahçe ve Galatasaray'da bir dönem forma giyen Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas, Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

Tomas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Nenad Bjelica'nın 2 kez görüştüğünü ancak anlaşma noktasına gelinemediğini söyledi.

"İLGİNÇ BİR SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ"

Hırvat basınına konuşan Tomas, "Bjelica ile görüştüm. Ali Koç ile iki kez temasa geçti. Ancak Ali Koç şu anda Bjelica'nın doğru isim olup olmadığı konusunda emin değil. Sanıyorum bu yüzden ilginç bir sözleşme teklif etti. Bjelica'nın da bu sözleşmeyi kabul edeceğini sanmıyorum. Ali Koç, Bjelica'ya duyduğu güveni net bir şekilde ifade etmeli bence" dedi.

Türkiye'de geçirdiği günler hakkında da duygularını paylaşan Tomas, "Kariyerimin en güzel yılları Türkiye'de geçti. Fenerbahçe ile şampiyon olduktan sonra, kutlamalarda 7-8 saat otobüsteydik. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'da da kupa ve şampiyonluk kazandık. Çok harika tecrübelerdi." ifadelerini kullandı.