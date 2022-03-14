Son Dakika: Tom Brady tarihi kararından vazgeçti! Ronaldo ile görüştükten sonra işler değişti...

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NFL tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Tom Brady, geçtiğimiz günlerde aldığı emeklilik kararından vazgeçtiğini ve sahalara geri döneceğini duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 44 yaşındaki yaşayan efsane, "Geride bıraktığımız iki ayda kenarda değil, sahada olmam gerektiğini fark ettim. Elbet bir gün emekli olacağım ancak bugün değil. Takım arkadaşlarımı ve bana desteğini gösteren ailemi seviyorumve onlara teşekkür ediyorum. Her şeyi mümkün kılan onlar. Tampa'ya 23. sezonum için dönüyorum. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var." ifadelerini kullandı.

Tampa Bay Buccaners, 2021/22 NFL playofflarında sezonu şampiyon olarak tamamlayan Los Angeles Rams'e elenmiş ve bu eşleşmenin ardından Tom Brady, emeklilik kararı aldığını duyurmuştu.

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TAMPA BAY CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Tampa Bay Buccaneers Genel Menajeri Jason Licht, Tom Brady'nin emeklilik kararından vazgeçmesinden dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını ifade etti. Licht, "Tom'un bu sezon geri dönecek olmasından dolayı heyecanlıyız ve mutluyuz. Emekliliğini tekrar düşünmesi için ona her şeyi değiştirebileceğimizi ve tüm opsiyonları kullanabileceğimiz söyledik. Tom'la çok fazla görüşme yaptık ve bize inandığı için mutluyuz. Bu kararla birlikte sezon hazırlıklarını yeniden yapacağız ve şampiyonluk için gerekli hamleleri planlayacağız." dedi.

RONALDO KARARINI ETKİLEMİŞ OLABİLİR Mİ?

Tom Brady, Manchester United'ın ve aynı zamanda Tampa Bay Buccaneers'in da sahibi olan Glazer ailesinin davetlisi olarak Manchester United - Tottenham mücadelesini tribünden takip etmişti.

Yalnızca 2 ay önce emeklilik kararı alan 44 yaşındaki Tom Brady'nin tribünden takip ettiği maçta Tottenham ağlarına 3 gol birden göndererek yaptığı hat-trickle 3-2'lik galibiyetin mimarı olan 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, efsane oyun kurucunun aklını karıştırmış olabilir.

Karşılaşma sonrası başbaşa sohbet etme fırsatı bulunan ikilinin kariyerleri üzerine konuştukları ve Cristiano Ronaldo'nun 37 yaşında başardıklarından etkilenen Tom Brady'nin emeklilik kararından vazgeçmesinde bu sohbetin etkili olduğu konuşuluyor.

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EMEKLİLİK SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Tottenham mücadelesinin ardından sahada bir süre sohbet eden ikilinin konuşmasında konu bir ara emekliliğe gelmiş ve Cristiano Ronaldo, Tom Brady'e 'sen emekli olmuştun değil mi?' sorusunu yöneltmişti.

Portekizli futbolcunun bu sorusunu gülerek geçiştiren Tom Brady'nin bu reaksiyonu emeklilik kararından vazgeçtiğini açıklamasından önce de gündem olmuş ve kariyerine devam edeceği yönünde yorumlar yapılmıştı.

ÖZETLE TOM BRADY KİMDİR?

2000 NFL Draftı'nda New England Patriots'ın 6.tur 199. sıra seçimi olan Tom Brady, 22 sezonda 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşadı.

20 sezon oynadığı New England Patriots'ın takım tarihinde kazandığı tüm şampiyonluklarda yer alan Tom Brady, 2019'da Tampa Bay Buccaneers'la anlaştı.



Yeni takımına lk sezonunda 18 yıl sonra şampiyonluk getiren 44 yaşındaki efsanevi oyuncu, bu yılın Ocak ayında emekliliğini açıklamıştı.

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En fazla şampiyonluk yüzüğü bulunan oyuncu konumunda olan Tom Brady, NFL'de en çok şampiyon olan iki takımdan daha fazla şampiyonluğa sahip.