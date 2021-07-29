Son Dakika: Tokyo'da dünyayı şoke eden görüntülerin ardından skandal savunma! Özür dilemek yerine...

Spor Arena Dış Haberler - Tokyo'da devam eden 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Alman judocu Martyna Trajdos ile antrenörü Claudiu Pusa arasından yaşananlar dünya genelinde infial yaratmıştı.

Martyna Trajdos, 27 Temmuz Salı günü kadınlar 63 kiloda son 32 turunda Macar Szofi Özbaş ile kozlarını paylaşmıştı. Mücadele öncesinde hızlı adımlarla tatemiye doğru ilerleyen Alman sporcu, bir anda durarak hocası Claudiu Pusa'yı beklemişti.

Sporcusunun yanına gelen ve ardından karşısına geçen Claudiu Pusa, öğrencisini omuzlarından tutarak şiddetli bir şekilde sallamıştı. Ardından sağ ve sol yanağına iki sert tokat atarak sporcusunu mindere göndermişti.

Ekrana saniye saniye yansıyan bu görüntüler izleyenleri şoke etmişti. O anlara ait videonun sosyal medyada da yayılmasının ardından küresel çapta tepki çekmişti.

MAÇTAN SONRA HOCASINI SAVUNDU

Dünya çapında infial yaratan görüntünün ardından kadınlar 63 kiloda son 32 turunda Macar Szofi Özbaş'a yenilen Alman judocu Martyna Trajdos, mücadele sonrasında hocasıyla arasında yaşananlara dair açıklamalarda bulunmuştu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Martyna Trajdos, hocası tarafından yapılan hareketlerin maç öncesi ritüeli olduğunu söylemiş ve bunu kendisinin bizzat istediğini ifade etmişti.

"MAÇ ÖNCESİ RİTÜELİM, KOÇ BEN NE İSTEDİYSEM ONU YAPTI"

"Yeterince sert değilmiş gibi gözüküyor. Bugün farklı şekilde manşetlerde olmak isterdim... Daha önce de söylediğim gibi bu görüntü benim maç öncesi ritüelim. Koçum bu görüntüde beni motive etmek için ben ne istediysem onu yapıyor."

HOCASINDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Olayın ardından sessizliğini bozan Claudiu Pusa yaptığı savunma ise tepkilerin daha da büyümesine yol açtı.

Pusa, "O hareketler, maç öncesi sporcumuzla aramızda yaşanan bir ritüeldir. Sporcumun maçı kaybettiği düşünülürse, yeterince sert davranmadığım ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.