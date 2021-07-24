Son Dakika: Tokyo Olimpiyatları başladı! 26 milyar Euro'luk spor şöleni...

Spor Arena - Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın resmi açılış töreni dün yapıldı. Japonya Ulusal Stadı’nda düzenlenen açılış seremonisinde Türk bayrağını, kafilemizin en genç sporcuları olan milli yüzücüler Merve Tuncel (16) ve Berke Saka (18) birlikte taşıdılar.

206 ülkeden 11 binden fazla sporcunun yarışacağı dev organizasyona Türkiye, 108 sporcu ile katılıyor. 8 Ağustos’a kadar sürecek oyunlarda sporcular, müsabakalarda toplam 339 madalya için mücadele edecek. Dağıtılacak madalyalar geri dönüşüm ile üretilirken, 60 milimetre çapında ve 3 milimetre kalınlığında hazırlandı.

SPORCULAR HER GÜN TEST YAPTIRACAK

Covid-19 nedeniyle 1 yıl rötarlı ve seyircisiz olarak gerçekleştirilen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 milyar Euro’ya ulaşan maliyeti ile dünyanın en pahalı spor organizasyonu oldu.

Organizasyon komitesinin, sporcuların, antrenörlerin ve diğer görevliler için hazırladığı kılavuzda Covid-19 için alınan tedbirler anlatıldı, Komite, 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na katılacak tüm sporcuların Tokyo’da geçirdikleri süre boyunca her gün Covid-19 testi yaptırması gerektiğini duyurdu.

Yayımlanan kılavuzda, kurallara uymayan kişilerin akreditasyonlarının kaldırılacağı belirtilirken yemek, antrenman, uyku ve yarışmalar dışında organizasyondaki her alanda maske takılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

BAKAN KASAPOĞLU DA AÇILIŞ TÖRENİNDEYDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Hagiuda Kooiçi ile görüştü. Tokyo 2020 vesilesiyle Japonya’da olmaktan heyecan duyduğunu ifade eden Kasapoğlu, Türk-Japon ilişkilerini gençlik ve spor alanlarında da geliştirmek istediklerini söyledi. Bakan Hagiuda da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bir yıl ertelenen turnuvayı bu yıl “bütün dünya ve insanlık için umut” temasıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kasapoğlu daha sonra Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenini izledi.