Son dakika: Tokyo 2020'de Novak Djokovic'in hayalleri yıkıldı! Tarihe geçmek üzereyken...

Tokyo 2020 tenis tek erkekler yarı finalinde Sırbistan adına mücadele eden dünya 1 numarası Novak Djokovic, Alman Alexander Zverev'e 1-6, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup oldu. Zverev finalde Rus Karen Khachanov'un rakibi olurken Djokovic ise bronz madalya mücadelesinde İspanyol Pablo Carreno Busta ile karşılaşacak.

DJOKOVIC'IN 'GOLDEN SLAM' ŞANSI KALMADI

Teniste bir yılda düzenlenen 4 grand slami ve 4 yılda bir denk gele olimpiyat oyunlarını kazanma olarak adlandırılan 'Golden Slam', Novak Djokovic için Tokyo'ya gelirken kuvvetli bir ihtimaldi. Avustralya Açık, Roland Garros ve Wimbledon'da zafere ulaşan Sırp raket, Tokyo'da altın madalya alıp ardından Amerika Açık'ı kazansaydı Golden Slam rüyasını gerçekleştirmiş olacaktı. Zverev'e mağlup olmasıyla bu ihtimal ortadan kalktı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Novak Djokovic, Zverev'e yenildikten sonra büyük üzüntü yaşadı. Golden Slam şansının bittiğinin farkında olan Sırp raket, hayal kırıklığı içerisinde kortu terk etti.

ZVEREV GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Dünya 1 numarasını eleyerek adını finale yazdıran Alman Zverev de maç sonrası duygusal anlar yaşadı. Galibiyete bir süre inanamayan 24 yaşındaki raketin gözlerinin dolması da dikkat çekti.

FEDERER VE NADAL'A ORTAK OLMUŞTU

Novak Djokovic, Wimbledon zaferiyle birlikte 20'şer grand slam şampiyonlukları bulunan Roger Federer ve Rafael Nadal'ın rekoruna ortak olmuştu. Sırp raket, istatistikler ve Federer ile Nadal'a göre genç yaşıyla tarihin en büyük tenisçisi unvanına en yakın isim konumunda bulunuyor.

GOLDEN SLAM'İ YALNIZCA BİR KİŞİ YAPABİLDİ

Teniste 'Golden Slam'i yalnızca Alman efsane Steffi Graf yapmayı başardı. 1988 yılındaki bütün grand slamleri kazanan Graf, 1988 Seul Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalya kazanıp 'Golden Slam' yapmıştı.