Son dakika: Tokyo 2020'de Djokovic'e bir şok daha! Çılgına döndü, iki kez raket kırdı...

Spor Arena Detay - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde tenis branşında tek erkeklerde İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i yenerek bronz kazandı.

Ariake Tenis Park'ta merkez kortta oynanan bronz madalya maçında dünya 11 numarası Carreno Busta, Djokovic karşısında ilk seti 6-4 kazandı. İkinci sette rakibine 7-6'lık üstünlük kuran dünya 1 numarası, durumu 1-1'e getirdi. Son seti ise 6-3 alan Busta, bronz madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyata altın madalya için gelen Djokovic ise Tokyo'dan madalyasız ayrıldı.

DJOKOVIC ÇILGINA DÖNDÜ! TAM İKİ KEZ RAKET KIRDI

Maç sırasında gergin olduğu görülen Djokovic, biri ilk sette diğeri ise üçüncü sette olmak üzere sinirini raketinden çıkardı. İlk sette kaybettiği bir sayı sonrası sinirle raketini boş tribünlere fırlatan Djokovic, üçüncü sette ise raketini filenin kenarına vurarak kırdı.

GOLDEN SLAM ŞANSINI KAYBETMİŞTİ

Novak Djokovic, tenis tarihinde yalnızca Steffi Graf'ın başardığı 'Golden Slam' başarısına ulaşma şansını dün kaybetmişti. Tek erkekler yarı finalinde Alman Zverev'e yenilen Sırp raket, aynı yılda düzenlenen 4 grand slam ve olimpiyat altın madalyasını kazanma umudunu yitirmişti.

Teniste bir yılda düzenlenen 4 grand slami ve 4 yılda bir denk gelen olimpiyat oyunlarını kazanma olarak adlandırılan 'Golden Slam', Novak Djokovic için Tokyo'ya gelirken kuvvetli bir ihtimaldi. Avustralya Açık, Roland Garros ve Wimbledon'da zafere ulaşan Sırp raket, Tokyo'da altın madalya alıp ardından Amerika Açık'ı kazansaydı Golden Slam rüyasını gerçekleştirmiş olacaktı.

KARIŞIK ÇİFTLER MAÇINDAN ÇEKİLDİ

Novak Djokovic, Nina Stojanovic ile birlikte çıkacağı bronz madalya maçından sol omuz sakatlığı sebebiyle çekildi. Tokyo 2020'ye çifte altın madalya için gelen Djokovic, olimpiyat oyunlarından madalyasız döndü.

DJOKOVIC'İN OLİMPİYAT ŞANSSIZLIĞI

2008 Pekin, 2012 Londra, 2016 Rio ve 2020 Tokyo olimpiyat oyunlarına katılan Novak Djokovic, yalnızca 1 bronz madalya kazandı. Pekin'de bronz kazanan Novak, Londra'da dördüncü olmuş, Rio'da 1. turda elenmişti. Sırp raket Tokyo'da ise 4. oldu.