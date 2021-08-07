Son Dakika: Tokyo 2020'de Busenaz Sürmeneli'den altın, Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya! Kadınlar boksta tarih yazdılar...

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks 69 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya için ringe çıktı. Final maçında Çinli rakibi Hong Gu ile karşılaşan Busenaz Sürmeneli, mücadeleden galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.

Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.

MADALYASINI TÖRENLE ALDI

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, madalyasını düzenlenen törenle aldı.



Kokugikan Arena'da yapılan törende, 69 kiloda altın madalya elde eden Busenaz, İstiklal Marşı'nı Tokyo'da dinletti.

Altın madalyasını alan Busenaz, İstiklal Marşı'nı söylerken göz yaşlarına hakim olamadı.

Bu kategoride gümüş madalyayı Çinli sporcu Hong Gu, bronz madalyaları ise Hindistan'dan Lovlina Borgohain ile ABD'den Oshae Jones kazandı.

ALTIN MADALYA SONRASI İLK SÖZLER: CUMHURBAŞKANIMIZA HEDİYE EDİYORUM

Tarihi başarı sonrası açıklamalarda bulunan Busenaz Sürmeneli, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Kazandığı altın madalyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini belirten milli boksör, "Hiç ağlamak istemiyordum yenilsem de yensem de ama marşımızı dinlerken boğazım düğüm düğüm oldu. Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde. İnanılmaz mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımla görüştüm biraz önce. Ona 2013 senesinde bir söz vermiştim, 'Altın madalya alıp size hediye edeceğim' demiştim. Madalyamı ona hediye ediyorum. Bakanımız hep yanımızdaydı ona da teşekkür ederim. Kulübüm Trabzonspor'a da teşekkür ediyorum. Aileme buradan çok çok selam söylüyorum" dedi.

Dedesinin vefat etmeden önce kendisinden altın madalya beklediğini söyleyen Busenaz Sürmeneli, "Rahmetli dedem geçen yıl Haziran'da vefat etmişti. 'Kızım ben göremem, sen git altını al' demişti. Onun bunu gördüğünü biliyorum. İnşallah 1-2 olimpiyat daha görmek istiyorum. Adımı altın harflerle tarihe yazmak istiyorum. İnşallah daha da güzelleri olacak. Ülkeme daha da madalya getirmek istiyorum. Bunun için hazırım. Ülkemizde yangınlar var. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, herkese çok geçmiş olsun. Dualarını esirgemeyenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Bir yumruğum fedakarlık, bir yumruğum umut... Bir yumruğum geçmişte verdiğim emekler, bir yumruğum gelecek için kurduğum hayaller..."



😎Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli diyeceksiniz#Tokyo2020pic.twitter.com/Y4QDtqXYcJ — Spor Arena (@sporarena) August 7, 2021

BAKAN KASAPOĞLU PAYLAŞTI: TARİH DE BUGÜNÜ YAZACAK

Busenaz Sürmeneli'nin mücadelesini takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalyanın ardından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, "Biz tarih yazıyoruz, tarih de bugünü yazacak! Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu!" paylaşımını yaptı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU GÜMÜŞTE KALDI

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 51 kiloda Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşı karşıya geldi.

Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.

Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kadınlar boksta Türkiye'nin ilk madalyasının sahibi olarak tarihi bir başarı elde eden Buse Naz Çakıroğlu, mücadele sonrası büyük bir üzüntü yaşadı. Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi.

MADALYASINI GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE ALDI

Buse Naz'a gümüş madalyasını FIFA Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Gianni Infantino takdim etti. Milli sporcu madalyasını boynuna takarken göz yaşlarına hakim olamadı.

Bu kategoride altın madalyayı Buse Naz'ı finalde yenen Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva, bronz madalyaları ise Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ile Japonya'dan Tsukimi Namiki kazandı.Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

🥈Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyayı gözyaşları içerisinde aldı.



Madalyayı ise FIFA Başkanı Infantino verdi.pic.twitter.com/d37Tgqe74M — Spor Arena (@sporarena) August 7, 2021

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NDAN İLK SÖZLER: 2024 PARİS İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, madalya seremonisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Altın madalya almayı çok istediğini belirten başarılı sporcu, "İlk olduğumuz için çok önemli bir başarı. Bizden sonra geleceklerin önünü açtık. Madalyanın renginin altın olmasını çok istiyordum. Nasipte bu varmış. 2024 Paris için devam edeceğiz çalışmaya. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ülkece zor günler geçiriyoruz buna rağmen çok destek mesajı aldım. Mutluyum ama hüzünlüyüm de. Söylenecek fazla bir şey yok. İleride altın madalya almayı çok isterim. Çalışmaya devam edeceğim. 1 aydır buradayız, zorlu bir dönem geçirdik, evimize dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TARİH YAZDILAR

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yle, gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu Türk spor tarihine adlarını yazdırdılar.

Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan ve Türk sporunun "Busenazları" olarak sosyal medyada da ilgi odağı olan iki boksör, aldıkları madalyalarla tarihe geçtiler.

17 YIL SONRA KADINLARDA İLK ALTIN MADALYA

Türk sporu kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazandı.

Kadınlarda son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra Busenaz Sürmeneli'yle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

2012 Londra'da atletizmde 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı.

Busenaz Sürmeneli, olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu oldu.

TÜRK BOKSUNUN İLK ALTIN MADALYASI

Türk boksu, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Tokyo 2020'de elde etti.

Busenaz Sürmeneli, aldığı altın madalyayla bu açıdan da tarihe adını "altın" harflerle yazdırdı.

13 YIL SONRA İLK MADALYA BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NDAN

Buse Naz Çakıroğlu, Türk boksuna 13 yıl sonra olimpiyatta madalya kazandıran ilk boksör oldu.

Başarılı sporcu, aldığı gümüş madalyayla Türk boksunun 13 yıllık hasretini de dindirdi.

Türk boksunun olimpiyatlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplamda 7'ye yükseldi.