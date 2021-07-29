Son Dakika Tokyo 2020'de Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde! Maç biter bitmez rakibinin yanına gitti ve...

Spor Arena Detay - Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatlarda adını çeyrek finale yazdırdı. Tokyo 2020'de son 16 turunda Özbek rakibi Tursunoy Rakhimova'yı yenen milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale yükseldi.

Çakıroğlu, Özbek rakibi karşısında oldukça zor anlar yaşadı ancak maçı kazanmayı bildi.

BRAVO BUSE NAZ! SEVİNCİ KISA TUTUP RAKİBİN HAKKINI VERDİ

Kararın açıklandığı esnadan milli boksörümüz, Özbek rakibinin yanına giderek kendisini tebrik etti ve Rakhimova'nın elini yukarı doğru kaldırarak alkışlanacak da bir harekete imza attı.

🇹🇷Bravo Buse Naz!



Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatlarda adını çeyrek finale yazdırdıpic.twitter.com/gXfbG8kv2i — Spor Arena (@sporarena) July 29, 2021

ÇEYREK FİNALDE RAKİP TAYLANDLI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda çeyrek finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi Taylandlı Jutamas Jitpong oldu.



Kokugikan Arena'da son 16 turunda Jitpong, Filipinli rakibi Irish Magno'yu 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve Buse Naz'ın rakibi oldu.

Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final karşılaşması 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te oynanacak. Buse Naz, rakibini yenmesi durumunda yarı finale yükselerek madalyayı garantileyecek.

"BURASI OLİMPİYAT, KOLAY MAÇ YOK"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde boksta kadınlar 51 kiloda çeyrek finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, hedefinin altın madalya olduğunu vurguladı.

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'ı 3-2 yenen Buse Naz, karşılaşmadan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Rakibi karşısında geride kapattığı ilk raunda dikkati çeken Buse Naz, şöyle konuştu:



"Maça iyi başlayamadım. Burası olimpiyat, hiç kolay maçınız olmayacak. Altın madalyaya giden yol dört ağır maçtan geçiyor. Seri başı olduğum için ilk turu bay geçtim. Aslında bu da benim için dezavantaj oldu. Çünkü diğer rakiplerim ortama alıştı. Ben bunu bugün yaşadım. Beklentinin de büyük olduğunun farkındayım. Takım olarak buradan büyük başarılarla ayrılacağız. Boksta iki madalyamız var ama altınımız yok. Burada 3 altın madalya neden almayalım. Kadın takımımız çok güçlü. Altın madalyalar alabilecek kapasitedeyiz. Sevinmek için erken, çünkü altın madalya için buradayız. Bronz ve gümüş madalya bizim için yeterli değil."



Sosyal medyadan çok fazla mesaj aldığını anlatan başarılı boksör, "Antrenörümle birlikte ortak bir karar aldık ve sosyal medyayı kullanmıyorum. Bu yüzden onlara geri dönüş yapamıyorum. Yaklaşık 2 yıldır bu anı bekliyoruz. Okuyabildiğim kadar bütün mesajları okuyorum, Türk halkının dualarını ve desteğini hissediyorum. Okuyup onlara cevap vermek istiyorum ama inşallah altın madalyadan sonra hepsine geri dönüş yapacağım." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmayı salondan izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür eden Buse Naz, "Bakan Bey'le aramız çok iyi. Kendisine söyledim, arkadaşlarımın maçlarında daha fazla heyecanlanıyorum. Kardeşlerimin de başarmasını çok istiyorum. Bakanımız maçlarımızı yakından takip ediyor ve bizim için büyük moral oluyor. Antrenörlerimiz için de büyük moral bu. Ekran başında sabah saatlerinde bizi izleyen Türk halkına da teşekkürlerimi gönderiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit ise ilk maçlarda heyecanın olabileceğini belirterek, "Geride kapattığımız ilk raunttan sonra benim zerre kadar şüphem yoktu. Yapacağını biliyordum. Elimizden geleni yapacağız ve ülkemize altın madalya kazandıracağız." diye konuştu.

Buse Naz Çakıroğlu kimdir?

Buse Naz Çakıroğlu, 26 Mayıs 1996 tarihinde Trabzon'da doğan Türk boksör Fenerbahçe bünyesinde kariyerini sürdürüyor. Çakıroğlu, Minsk'te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederken finalde Rus rakibini yenip altın madalyanın sahibi olmuş ve Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazandırmıştı.