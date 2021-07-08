Son dakika: Tokyo 2020 Olimpiyat oyunları seyircisiz düzenlenecek! Koronavirüs delta varyantı...

Olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL uygulanacağı açıklanmıştı. Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, delta varyantı sebebiyle olimpiyatların seyircisiz düzenleneceğini duyurdu. Daha önce alınan kararda olimpiyat için yurt dışından seyirci kabul edilmeyeceği açıklanmıştı. Koronavirüs delta varyantındaki vaka sayısının artması üzerine olimpiyatların seyircisiz düzenlenmesi kararlaştırıldı.

24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

KARANTİNA KARARI

Öte yandan Japonya, geçtiğimiz saatlerde Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelen yolculara, daha önce belirlenmiş noktalarda, 3 gün süreli "zorunlu karantina" uygulanacağını duyurmuştu. Buna göre Endonezya, Kırgızistan, Zambiya çıkışlı yolculara 10 gün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı yolculara 6 gün zorunlu karantina uygulanacak.



Türkiye, Libya, Belarus ve Mısır dahil 15'ten fazla ülke ve bölgeden gelen yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı getirildi.

Son 24 saatte 2 bin 193 yeni vakanın tespit edildiği ülkede 13 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 800 binin üzerinde kişiye bulaşan Koronavirüs nedeniyle Japonya'daki toplam can kaybı ise 14 bin 897 oldu.