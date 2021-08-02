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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika Tokyo 2020 Haberleri: Simone Biles yarın denge aletinde yarışacak

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Son Dakika Tokyo 2020 Haberleri: Simone Biles yarın denge aletinde yarışacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yaşadığı zihinsel sağlık sorunu sebebiyle artistik cimnastikte 4 finale çıkmayan ABD'li Simone Biles, yarınki denge aletinde mücadele edecek.

Tokyo 2020'den yapılan açıklamada, oyunlarda genel tasnif, atlama masası, asimetrik bar ve yer aleti finallerine çıkmayan 24 yaşındaki Biles'ın son finalde mücadele etme kararı aldığı belirtildi.

ABD Cimnastik Milli Takımı yetkililerinin Biles'ın denge aletinde madalya mücadelesinde yer alacağını bildirdiği kaydedildi.

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Son Dakika Tokyo 2020 Haberleri: Simone Biles yarın denge aletinde yarışacak

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