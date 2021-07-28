Son Dakika Tokyo 2020 Haberleri: Judoda milli sporcumuz Mihael Zgank yarı finalde elendi! Hedefimiz bronz...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda 90 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Mihael Zgank, yarı finalde Alman rakibi Eduard Trippel'e mağlup oldu ve altın madalya şansını kaybetti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda milli sporcu Mihael Zgank, yarı finalde Alman Eduard Trippel'e yenilerek final şansını yitirdi.
Mihael Zgank, Nippon Budokan'da erkekler 90 kilo yarı final mücadelesinde Alman Eduard Trippel ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibine waza-ari ile mağlup oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da izlediği yarı final maçında rakibine mağlup olan Mihael Zgank, Özbek Davlat Bobonov ile bronz madalya mücadelesi yapacak.
🥋 Milli judocumuz Mihael Zgank, #Tokyo2020'de yarı finalde 🇩🇪Eduard Trippel'e mağlup olarak final şansını kaybetti.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 28, 2021
🇹🇷 Sporcumuz #Tokyo2020'de erkekler 90 kiloda bronz madalya mücadelesi verecek. 🥉 pic.twitter.com/85FRudUTRb