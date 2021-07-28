Son Dakika Tokyo 2020 Haberleri: Judoda milli sporcumuz Mihael Zgank yarı finalde elendi! Hedefimiz bronz...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda milli sporcu Mihael Zgank, yarı finalde Alman Eduard Trippel'e yenilerek final şansını yitirdi.



Mihael Zgank, Nippon Budokan'da erkekler 90 kilo yarı final mücadelesinde Alman Eduard Trippel ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibine waza-ari ile mağlup oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da izlediği yarı final maçında rakibine mağlup olan Mihael Zgank, Özbek Davlat Bobonov ile bronz madalya mücadelesi yapacak.