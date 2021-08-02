Son Dakika Tokyo 2020 Haberi... Shericka Jackson rahatlığının bedelini pahalıya ödedi! Son düzlükte yavaşladı ve...

Spor Arena Dış Haber - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 100 metre yarışında bronz madalya kazanan Jamaikalı Shericka Jackson, 200 metre yarı finalindeki rahatlığını pahalıya ödedi ve eleştiri oklarının hedefi oldu.

100 metredeki başarısının ardından 200 metre yarışının da favorileri arasında gösterilen başarılı atlet, yarı final yarışının bitimine kısa bir süre kala yaptığı hatayla dünya spor kamuoyunun gündemine oturdu.

TEMPOSUNU DÜŞÜRDÜ, RAKİPLERİNE GEÇİLDİ

200 metre yarı final yarışına güçlü bir başlangıç yapan Jackson, son metrelere ikinci sırada girdi ancak 27 yaşındaki atlet, yarışın son anlarında temposunu bir anda düşürdü. Arkasından gelen rakipleri Jackson'ın temposunun düştüğünü fark edince atak yaptılar ve Jackson'ı geçtiler.

Başarılı atlet, bitişe İtalyan yarışçı Daila Kaddari ile aynı hizada girdi. Her iki atlet de yarışı 22.67 saniyede bitirdiğini ancak Kaddari'nin Jackson'ı saniyenin binde biri farkla geçtiğine karar verdi.

Shericka Jackson, yaptığı bu hatanın bedelini yarı final yarışını dördüncü bitirerek ve final yarışına katılamayarak ödeyince, sert eleştirilere maruz kaldı.

SERT ELEŞTİRİ: "NEDEN BÖYLE RİSKLER ALIYORSUN?"

Eski İngiliz atlet Steve Cram BBC'ye konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Cram, Jackson'a kızgın olduğunu belirterek, "Jackson neredeyse finale kalıyordu ama sonrasında ne oldu? Neden böyle riskler alıyorsunuz? İnsanların eleştirilerden bıktığını biliyorum ancak ona, koçu ve takım arkadaşları adına kızgınım. Son yaptığı hiç gereği olan bir şey değildi" dedi.

Eski dünya şampiyonu atlet Colin Jackson da Shericka Jackson'ın yarış öncesi rahatlığına vurgu yaptı ve "Listedeki diğer yarışçılara baktı ve 'Bu yarışı kolay bitireceğim' diye düşündü büyük ihtimalle ama yapmaması gereken şeyi yaparak son metrelerde yavaşladı. Bir hata yaptı, bedeli büyük bir hata. Hayranları, onun olmadığı inanılmaz bir yarış izleyecekler. O dünyanın en hızlı 200 metre koşucularından biriydi. Yaptığı çılgınlık! Gerçekten tembel bir performans gösterdi. Bir antrenör olarak benim sporcum bunu yapsa, onunla haftalarca konuşacağımı sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ: APTALCA, DELİLİK!

Jackson'ın bu performansı karşısında hayranları da sosyal medyadan sert tepkiler gösterdi. Jackson'ın yaptığını 'aptalca' olarak değerlendiren izleyenler, Jackson'a ağır eleştirilerde bulundular.

Bir hayranı, "Shericka Jackson tüm zamanların en aptalca performansını gösterdi" derken bir başka sporsever, "Gerçekten yaptığını anlamak zor. Tüm yarış iyi koştu ancak son metrelerde gevşeyince finale kalamadı. Bu yaptığı delilik" ifadelerini kullandı.