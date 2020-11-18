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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Son dakika | TOFAŞ'ta koronavirüs vakası! 1 oyuncu...

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Son dakika | TOFAŞ'ta koronavirüs vakası! 1 oyuncu...
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ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulübün açıklamasına göre, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde TOFAŞ Basketbol Takımı'nın oyuncularına dün Kovid-19 testi yapıldı.

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Oyuncular, teknik ekip ve personele, sağlık partneri Bursa Medicana Hastanesi tarafından yapılan testler sonrası 1 oyuncuya pozitif tanısı konuldu.

Klinik şikayeti bulunmayan oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.

 

Son dakika | TOFAŞta koronavirüs vakası 1 oyuncu...

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