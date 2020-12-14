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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Son dakika | TOFAŞ'a koronavirüs engeli! Fransa'daki maç ertelendi...

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Son dakika | TOFAŞ'a koronavirüs engeli! Fransa'daki maç ertelendi...
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ'ın deplasmanda JDA Dijon ile oynayacağı müsabakanın, Bursa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Bursa ekibi ligin 4. haftasında Fransa deplasmanında oynayacağı karşılaşma öncesinde dün rutin PCR tarama testinden geçti.

Testlerin sonucunda tespit edilen pozitif vakalardan dolayı, 16 Aralık Çarşamba günü Fransa'da yapılacak maç "Basketbola Dönüş Protokolleri" gereği ertelendi.

Erteleme maçının tarihi, organizasyon komitesi tarafından 12 Ocak 2021 olarak açıklandı.

 

Son dakika | TOFAŞa koronavirüs engeli Fransadaki maç ertelendi...

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