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Son Dakika: TMOK üyesi, rekortmen yüzücü ve iş insanı Doğan Şahin vefat etti!

#Doğan Şahin#Vefat#TMOK
Son Dakika: TMOK üyesi, rekortmen yüzücü ve iş insanı Doğan Şahin vefat etti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üyesi, rekortmen yüzücü ve iş insanı Doğan Şahin'in aramızdan ayrıldığı açıklandı.

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üyesi, rekortmen yüzücü ve iş insanı Doğan Şahin hayatını kaybetti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üyesi, rekortmen yüzücü ve iş insanı Doğan Şahin 10 Ocak 2022 Pazartesi günü vefat etti.

Yaşamı boyunca birçok spor dalıyla ilgilenen, 1961 yılında Fransa’dan İngiltere’ye 14 saat 21 dakikada Türkiye’nin en iyi derecesiyle yüzerek geçen “Manş Fatihi” Doğan Şahin, 1954 Fransa Loure Maratonu, 1956 Nil Maratonu ve 1957 Capri-Napoli Maratonu şampiyonluklarına da sahip. Doğan Şahin, TMOK Boğaziçi Yarışı Organizasyon Komitesi’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Fair-Play’e yaşamı boyunca değer veren, Fair-Play’in toplumda benimsenmesine yönelik katkılar sunan Doğan Şahin, 2011 yılında Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) tarafından Büyük Şükran Ödülü’ne layık görüldü.

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Türk sporuna birçok katkı sunan Merhum Doğan Şahin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Son Dakika: TMOK üyesi, rekortmen yüzücü ve iş insanı Doğan Şahin vefat etti

 

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#Doğan Şahin#Vefat#TMOK

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