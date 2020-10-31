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Haber Giriş: 31.10.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TJK açıkladı! İzmir'deki at yarışları ertelendi!

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Son Dakika | TJK açıkladı! İzmir'deki at yarışları ertelendi!
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Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bugün Şirinyer Hipodromu'nda düzenlenmesi planlanan at yarışlarının İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bugün İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yapılması planlanan yarışlar, Yüksek Komiserler Kurulu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
Ayrıca, depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılar için ise acil şifalar dilendi.

Son Dakika | TJK açıkladı İzmirdeki at yarışları ertelendi

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