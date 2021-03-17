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Haber Giriş: 17.03.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Tiger Woods taburcu edildi

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Son Dakika: Tiger Woods taburcu edildi

Üç hafta önce trafik kazası geçiren ABD'li golfçü Tiger Woods, tedavisinin evinde süreceğini söyledi.

45 yaşındaki ünlü sporcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iyileşmesi için çalışan cerrahlar, doktorlar, hemşireler ve hastane personeline teşekkür ederek, "Tedavime, evimde (Florida) devam edileceğini duyurmaktan dolayı mutluyum. Verdiğiniz destek ve cesaret için minnettarım." ifadelerini kullandı.

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Woods kontrolündeki araç, 23 Şubat'ta Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde refüje çarpması sonucu takla atarak yoldan çıkmıştı. Kazada Woods'un, sağ kaval ve baldır kemiğinin yanı sıra ayak bileği ile ayağında da kırıklar meydana gelmişti.

 

Son Dakika: Tiger Woods taburcu edildi

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