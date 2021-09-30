Son dakika: THY Euroleague'de perde açılıyor! Son şampiyon Anadolu Efes...

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Spor Servisi - Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY EuroLeague’de 2021-2022 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye, organizasyonda bu sezon yine iki takımla, son şampiyonu Anadolu Efes ile kupayı 2017’de kupayı alan Fenerbahçe Beko ile boy gösterecek. Efes, ilk hafta maçında bugün İspanya’nın Real Madrid takımıyla saat 21.45’te deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise yarın 20.45'te Kızılyıldız Belgrad'ı ağırlayacak.

İLK 8'E GİRECEK TAKIMLAR PLAY-OFF'A ÇIKACAK

THY EuroLeague yine 18 takımla oynanacak. Çift devreli lig usulüne göre yapılacak organizasyonda, 34 haftalık normal sezonda ilk 8’e giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde 3 galibiyete ulaşacak ekipler, adını Dörtlü Final’e yazdıracak.

Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, çeyrek finallerde ev sahibi avantajına sahip olacak. Lig sıralamasına göre çeyrek final eşleşmeleri 1-8 , 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde gerçekleştirilecek. Normal sezon 14 Nisan’da sona erecek.

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DÖRTLÜ FİNAL MAÇLARI BERLIN'DE OYNANACAK

Ligde Play-off serileri ise 6 Mayıs’ta başlayacak. Dörtlü Final yine Almanya’da bu sefer başkent Berlin’de 27-29 Mayıs’ta 2022’de yapılacak.

Pandemi nedeniyle bu sezon da sıkı önlemler alınacak. Oyuncu, teknik kadro ve hakemlerin aşı olması istenecek. Ülkelerin getirdiği kısıtlamalardan dolayı rakip takım ülkeye gidemezse maç ertelenecek ya da tarafsız bir yere alınacak. Bir takım listeye Covid nedeniyle 8'den az oyuncu yazarsa, karşılaşma ertelenecek.

RUSYA VE İSPANYA'DA 3'ER EKİP SAHNE ALACAK

THY EuroLeague’de bu sezon 10 ülkenin takımları mücadele edecek. Avrupa Ligi’nde 3 takımla en fazla temsil edilen ülkeler İspanya ve Rusya olacak. İspanya’yı R.Madrid, Barcelona ve Baskonia, Rusya’yı CSKA Moskova, UNICS Kazan ile Zenit temsil edecek. Organizasyonda Fransa (ASVEL, Monaco), Yunanistan (Olympiakos-Panathinaikos), Almanya (Bayern-Alba) ve Türkiye’den ikişer, İtalya (Armani Milano), Sırbistan (Kızılyıldız), İsrail (Maccabi) ile Litvanya’dan (Zalgiris) birer takım mücadele edecek.