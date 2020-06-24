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Son dakika | THY Euroleague'de fikstür açıklandı! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 takvimi açıklandı. Sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes - Zenit maçıyla başlayacak.
THY Euroleague'de temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 2. haftada karşılaşacak. 8 Ekim'de oynanacak maç saat 20:30'da başlayacak.
İşte Euroleague'in açıkladığı 34 haftalık fikstür
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