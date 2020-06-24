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GeriBasketbol Son dakika | THY Euroleague'de fikstür açıklandı! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
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Haber Giriş: 24.06.2020 - 13:17,Son Güncelleme:

Son dakika | THY Euroleague'de fikstür açıklandı! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

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Son dakika | THY Euroleague'de fikstür açıklandı! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
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Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 takvimi açıklandı. Sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes - Zenit maçıyla başlayacak.

THY Euroleague'de temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 2. haftada karşılaşacak. 8 Ekim'de oynanacak maç saat 20:30'da başlayacak.

İşte Euroleague'in açıkladığı 34 haftalık fikstür

Son dakika | THY Euroleaguede fikstür açıklandı Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman

Son dakika | THY Euroleaguede fikstür açıklandı Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman

Son dakika | THY Euroleaguede fikstür açıklandı Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman

Son dakika | THY Euroleaguede fikstür açıklandı Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman

Son dakika | THY Euroleaguede fikstür açıklandı Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman

Son dakika | THY Euroleaguede fikstür açıklandı Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman

Son dakika | THY Euroleaguede fikstür açıklandı Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman

Son dakika | THY Euroleaguede fikstür açıklandı Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman

Son dakika | THY Euroleaguede fikstür açıklandı Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman

 

Son dakika | THY Euroleaguede fikstür açıklandı Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman

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