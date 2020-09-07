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Son Dakika | THY Euroleague'de 2021 Final Four Köln'de yapılacak
Turkish Airlines EuroLeague'de 2021 Final-Four, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek
THY Avrupa Ligi'nde 2021 Final Four, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek.
Organizasyonda Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ülkemizi temsil ediyor.
Anadolu Efes, geçen sezonki kadrosunu büyük ölçüde korurken,Fenerbahçe Beko, Obradovic'in ayrılmasıyla birlikte organizasyonel değişikliklere gitti.
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