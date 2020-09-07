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Basketbol
Haber Giriş: 07.09.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika | THY Euroleague'de 2021 Final Four Köln'de yapılacak

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Son Dakika | THY Euroleague'de 2021 Final Four Köln'de yapılacak
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Turkish Airlines EuroLeague'de 2021 Final-Four, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek

 THY Avrupa Ligi'nde 2021 Final Four, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek.

Organizasyonda Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ülkemizi temsil ediyor.

Anadolu Efes, geçen sezonki kadrosunu büyük ölçüde korurken,Fenerbahçe Beko, Obradovic'in ayrılmasıyla birlikte organizasyonel değişikliklere gitti.

Son Dakika | THY Euroleaguede 2021 Final Four Kölnde yapılacak

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