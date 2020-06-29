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GeriFutbol Son dakika! Thievy Bifouma, Yeni Malatyaspor'dan Çin'e transfer oldu!
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Haber Giriş: 29.06.2020 - 16:45,Son Güncelleme:

Son dakika! Thievy Bifouma, Yeni Malatyaspor'dan Çin'e transfer oldu!

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Son dakika! Thievy Bifouma, Yeni Malatyaspor'dan Çin'e transfer oldu!
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Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın, Çin’in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma için Çin'in Schenzhen FC takımı ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada ''Thievy Bifouma'nın, Çin’in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' sözleri kullanıldı.

28 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 21 maçta forma giyerken 6 gol ve 2 asist üretmişti.

Son dakika Thievy Bifouma, Yeni Malatyaspordan Çine transfer oldu

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