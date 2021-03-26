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GeriFutbol Son dakika: Thierry Henry'den flaş karar! Bütün sosyal hesaplarını kapatıyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

Son dakika: Thierry Henry'den flaş karar! Bütün sosyal hesaplarını kapatıyor

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Son dakika: Thierry Henry'den flaş karar! Bütün sosyal hesaplarını kapatıyor

Fransız teknik direktör ve eski yıldız futbolcu Thierry Henry "ırkçılık ve siber zorbalığa" karşı yeterince önlem alınmaması nedeniyle sosyal medya platformlarını kapatacağını duyurdu.

Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımla kararını bildiren Henry, yarın tüm hesaplarını kapatacağını ifade etti.

Son olarak ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Montreal Impact'te teknik direktörlük görevi yapan Henry, sosyal medya platformlarının "ırkçılık ve siber zorbalığa" karşı hesap verilebilir olması gerektiğini belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Irkçılık, zorbalık ve bireylere yönelik zihinsel işkence görmezden gelinemeyecek kadar zehirlidir. Burada hesap verilebilirlik zorunludur. Bir hesap oluşturmak ve buradan tacizde bulunmak fazlasıyla kolay. Bu değişene kadar, hesaplarımı tüm sosyal platformlarda devre dışı bırakacağım."

Son dakika: Thierry Henryden flaş karar Bütün sosyal hesaplarını kapatıyor

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