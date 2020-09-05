Son Dakika | The Land Of Legends Cup'ta şampiyon Fenerbahçe! Sivasspor tek golle yıkıldı

Fenerbahçe ile Sivasspor, The Land Of Legends Cup turnuvasının finalinde kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde sahneye Caner Erkin çıktı ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Sadık, Caner, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz, Sinan Gümüş, Thiam, Frey

Sivasspor: Muammer, Marcelo, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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