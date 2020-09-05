Son Dakika | The Land Of Legends Cup'ta şampiyon Fenerbahçe! Sivasspor tek golle yıkıldı
Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup finalinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Fenerbahçe ile Sivasspor, The Land Of Legends Cup turnuvasının finalinde kozlarını paylaştı.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 67'yi gösterdiğinde sahneye Caner Erkin çıktı ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Sadık, Caner, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz, Sinan Gümüş, Thiam, Frey
Sivasspor: Muammer, Marcelo, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle