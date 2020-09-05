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Haber Giriş: 05.09.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika | The Land Of Legends Cup'ta şampiyon Fenerbahçe! Sivasspor tek golle yıkıldı

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Son Dakika | The Land Of Legends Cup'ta şampiyon Fenerbahçe! Sivasspor tek golle yıkıldı
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Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup finalinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Fenerbahçe ile Sivasspor, The Land Of Legends Cup turnuvasının finalinde kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde sahneye Caner Erkin çıktı ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Sadık, Caner, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz, Sinan Gümüş, Thiam, Frey

Sivasspor: Muammer, Marcelo, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Son Dakika | The Land Of Legends Cupta şampiyon Fenerbahçe Sivasspor tek golle yıkıldı

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