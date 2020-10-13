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GeriFutbol Son Dakika | TFF'nin seyirci kararı sonrası Galatasaray'ın iç saha maçlarına kaç taraftar girebilecek?
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Haber Giriş: 13.10.2020 - 13:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF'nin seyirci kararı sonrası Galatasaray'ın iç saha maçlarına kaç taraftar girebilecek?

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Son Dakika | TFF'nin seyirci kararı sonrası Galatasaray'ın iç saha maçlarına kaç taraftar girebilecek?
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun, devam eden Süper Lig sezonunda stadyumlara loca kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacağını açıklamasının ardından Galatasaray'da Türk Telekom Stadı'na kaç taraftar alınacağı belli oldu.

Ali Naci Küçük / Spor Arena | TFF'nin son aldığı karara göre sezonun devamında Süper Lig ve kupa maçlarında stadyumlarda bulunan locaların kapasitelerinin yarısı kadar seyirci maçlara alınabilecek. Bu doğrultuda Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maçlarda tribünde olacak taraftar sayısı ortaya çıktı.

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Türk Telekom Stadı'nda toplam 198 loca bulunuyor. Localar 6 ile 27 kişi arasında kapasitelere sahip. Stadın farklı konumlarında farklı kapasitede localar bulunuyor. Toplam loca kapasitesi ise 3 bine yakın. TFF'nin kararı doğrultusunda Galatasaray bu sezon iç saha maçlarında bin 500'e yakın taraftar ağırlayacak.

Galatasaray'da şu anda satışı gerçekleşmemiş ve boş olan localar için haftalık kiralama yapılacak.

17 EKİM'DEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacak.

Son Dakika | TFFnin seyirci kararı sonrası Galatasarayın iç saha maçlarına kaç taraftar girebilecek

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