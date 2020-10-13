Son Dakika | TFF'nin seyirci kararı sonrası Galatasaray'ın iç saha maçlarına kaç taraftar girebilecek?

Ali Naci Küçük / Spor Arena | TFF'nin son aldığı karara göre sezonun devamında Süper Lig ve kupa maçlarında stadyumlarda bulunan locaların kapasitelerinin yarısı kadar seyirci maçlara alınabilecek. Bu doğrultuda Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maçlarda tribünde olacak taraftar sayısı ortaya çıktı.

Türk Telekom Stadı'nda toplam 198 loca bulunuyor. Localar 6 ile 27 kişi arasında kapasitelere sahip. Stadın farklı konumlarında farklı kapasitede localar bulunuyor. Toplam loca kapasitesi ise 3 bine yakın. TFF'nin kararı doğrultusunda Galatasaray bu sezon iç saha maçlarında bin 500'e yakın taraftar ağırlayacak.

Galatasaray'da şu anda satışı gerçekleşmemiş ve boş olan localar için haftalık kiralama yapılacak.

17 EKİM'DEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacak.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...