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GeriFutbol Son Dakika | TFF'nin harcama limiti kararı sonrası Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu futbola geri dönecek mi?
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Futbol
Haber Giriş: 05.08.2020 - 12:54,Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF'nin harcama limiti kararı sonrası Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu futbola geri dönecek mi?

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu harcama limitlerini açıklarken en çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu. 154 milyon 411 bin 381 TL ile limitlenen Fenerbahçe'de gözler yeni sezon transfer planlamasında...

TFF’nin ilan ettiği rakamlar tartışmaları da beraberinde getirirken Fenerbahçe başta olmak üzere bazı kulüpler limitleri yetersiz buldu. Fenerbahçe’nin harcama limitinin ezeli rakibi Galatasaray’dan 220 milyon, Beşiktaş’tan 120 milyon TL az olmasına taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Bu gelişmenin ardından Emre Belözoğlu'nun yeniden futbola geri dönebileceği iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre TFF'nin harcama limitleri konusundaki açıklamasıyla beraber Emre Belözoğlu, gelecek sezon futbol sahalarında kalma kararı alabilir.

Emre Belözoğlu'nun bu kararıyla beraber 'maç başı ücret' karşılığında sarı lacivertlilerde 1 sene daha futbol oynayabileceği aktarıldı. Böylece her bir kuruşa ihtiyacı olan Fenerbahçe, yetenekli oyuncuyu çok uygun ücrete kadrosunda tutmuş olacak.

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Son Dakika | TFFnin harcama limiti kararı sonrası Fenerbahçede Emre Belözoğlu futbola geri dönecek mi

Sebebi Bankalar Birliği ile anlaşmaması mı?

Fenerbahçe’nin harcama limitinin ezeli rakibi Galatasaray’dan 220 milyon, Beşiktaş’tan 120 milyon TL az olmasına taraftarlar büyük tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla Türkiye gündeminde uzun süre zirvede yer aldı. Bu arada sarı lacivertlilerin diğer kulüpler oranla daha az harcama limitine sahip olmasına neden olarak Bankalar Birliği ile borç yapılandırılmasına gitmemesi olarak gösteriliyor. Fenerbahçe borç yapılandırılmasına imza atarsa limitlerinin 300 milyon TL’ye kadar çıkacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe’nin harcama limitinin ezeli rakibi Galatasaray’dan 220 milyon, Beşiktaş’tan 120 milyon TL az olmasına taraftarlar büyük tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla Türkiye gündeminde uzun süre zirvede yer aldı. Bu arada sarı lacivertlilerin diğer kulüpler oranla daha az harcama limitine sahip olmasına neden olarak Bankalar Birliği ile borç yapılandırılmasına gitmemesi olarak gösteriliyor. Fenerbahçe borç yapılandırılmasına imza atarsa limitlerinin 300 milyon TL’ye kadar çıkacağı ifade ediliyor.

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Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (5 Ağustos 2020)
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