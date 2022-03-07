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Son dakika: TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Digiturk'le anlaşma sağlanamadı

#Yayın İhalesi#TFF#Süper Lig
Son dakika: TFFden yayın ihalesi açıklaması Digiturkle anlaşma sağlanamadı

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e ilişkin devam eden ihale sürecine yönelik olarak TFF'den açıklama geldi. TFF yayın ihalesine ilişkin yaptığı açıklamada Digiturk'le anlaşma sağlanmadığını duyurdu.

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Digiturk'le anlaşma sağlayamayan Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren firmalar olan Saran Medya ve TRT'ye imza haklarının geçtiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.

Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."

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HANGİ PAKET, NEYİ KAPSIYOR?

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı

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#Yayın İhalesi#TFF#Süper Lig

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