Son dakika: TFF'den yabancı sınırı açıklaması! 8+3 kuralı gelecek sezon devam edecek

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Yapılan açıklamada Süper Lig kulüplerinin 2022-2023 sezonunda kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceği, sahaya ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu sürebileceği kaydedildi.

Böylece takımların sahada en az 3 Türk futbolcu bulundurma zorunluluğu devam edecek.

Normal şartlarda 2022-23 sezonunda kadrodaki yabancı sayısının 12, sahadaki yabancı sayısının ise 7'ye düşmesi gerekiyordu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva’da bir toplantı yapmıştır.

Toplantının başlangıcında kulüpleri temsilen bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu, Federasyonumuza kulüplerin görüş ve önerilerini iletmiş ve TFF’nin yeni yönetimine başarılar dilemiştir.

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Daha sonra TFF Yönetim Kurulu, kendi arasında yaptığı değerlendirmeler sonucunda şu kararları almıştır:

1. 2022 – 2023 Futbol Sezonunda Süper Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, geçen sezondaki gibi sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, sözleşmesi devam edenler de dahil en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek A Takım ve Müsabaka İsim Listesinde bulundurulması uygulamasının devam etmesine; buna ilaveten kulüplerin 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, U14 milli takımı dâhil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmelerine ve bu futbolcuları A Takım Listesine yazabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine,

TFF 1. Ligde ise yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, bir önceki sezondaki şekli ile uygulanarak, sözleşmesi devam eden futbolcular dahil 8 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek, lisans alabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine karar verilmiştir.

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2. TFF Yönetim Kurulu; 2022-2023 sezonu için ilan edilecek Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranını %40 olarak belirlemiştir. Ayrıca; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek-XII-D Takım Harcama Limiti belirleme maddesinde, Takım Harcama Limiti için tanımlanan hesaplama yöntemlerinden yüksek olan tutarların alınması suretiyle, ilgili Takım Harcama Limitinin belirlenmesi kararlaştırılmıştır.