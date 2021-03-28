Son dakika: TFF'den Türkiye Letonya maçı için seyirci kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı maça yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada "30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır." sözleri kullanıldı.

76.761 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye - Letonya maçını 11.514 taraftar seyredecek.

HES KODU ZORUNLU OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.

Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detayların ayrıca ilan edileceği açıklandı.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Letonya maçı, 30 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma ekran başından canlı izlenebilecek.

İKİ MAÇTA 7 GOL

Dünya Kupası elemelerine iki de iki yaparak başlayan ve bir ilki başaran milli takım, bu karşılaşmalarda 7 gol atarak da başka bir rekora imza attı. Ay-yıldızlı ekip, Hollanda ve Norveç gibi zorlu rakipler karşısında iki maçta attığı 7 gol, Dünya Kupası elemelerinde en çok gol atılan grup maçları başlangıcı olarak da kayıtlara geçti. Dünya Kupası grup elemelerinde daha önce ilk iki maçta 7 gole ulaşamayan Türkiye, bunu yalnızca 4 puanla başladığı 1996 Avrupa Şampiyonası elemelerinde başarmıştı. İlk maçında deplasmanda Macaristan ile 2-2 berabere kalan milli takım, sahasında ise İzlanda'yı 5-0 yenmiş ve iki maçta 7 gol kaydetmişti.

TÜRKİYE'DEN 2'DE 2!

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda aldığı başarılı sonuçların ardından önemli bir avantaj elde etmişti. 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için mücadele veren Türkiye'nin bulunduğu G Grubu'nda son durum şu şekilde;

1 - Türkiye (6)

2 - Karadağ (6)

3 - Hollanda (3)

4 - Norveç (3)

5 - Letonya (0)

6 - Cebelitarık (0)

A Milli Takım'ın iki maçta attığı 7 golde 4 farklı oyuncunun imzası vardı. Bu karşılaşmalarda Burak Yılmaz (3), Ozan Tufan (2), Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü gol sevinci yaşayan oyuncular oldu. Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda maçına yaptığı hat-trick ile damga vurdu. Hakan Çalhanoğlu da attığı şık golle Hollanda filelerini havalandırdı. Norveç maçında ise 2 gol Ozan Tufan'dan gelirken, savunmanın en önemli isimlerinden olan Çağlar Söyüncü de Norveç filelerini sarsmayı başardı.

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