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Son Dakika: TFF'den transfer dönemi açıklaması! Süre uzayacak mı?

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#Tff#Deprem#Hatay
Son Dakika: TFFden transfer dönemi açıklaması Süre uzayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 14:57

Türkiye Futbol Federasyonu yaşanan deprem felaketinden dolayı FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak transfer ve tescil döneminin uzamasını talep etti

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Türkiye Futbol Federasyonu yaşanan deprem felaketinden dolayı FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak transfer ve tescil döneminin uzamasını talep etti.

Açıklama şöyle;

"Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir"

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#Tff#Deprem#Hatay

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