Son Dakika: TFF'den kurullar ilgili karar!

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara JW Marriott Oteli'nde yapıldı.

TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Tahkim, Disiplin ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ile ilgili kararların bir sonraki genel kurula bırakılması oy birliği ile kabul edildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Bakın arkadaşlar, bizim beIN Sports’la yaptığımız mücadeleyi ben kendi iş hayatımda, 71 yaşındayım, hiçbir işimde bu mücadeleyi bu mesaiyi bir yere ayırdığımı hatırlamıyorum. Çektiğimiz sıkıntıyı anlatamam! 4 arkadaşla beraber ancak bu noktaya getirebildik. Pandemi dönemi 2 yıldır yaşanıyor, döviz olayları yaşanıyor. Sözleşmemizde herhangi bir ekonomik durumda ekonomik uyarlama yapılır maddesi var. 2 yılda aldığımız para 5 milyar TL + KDV. Sadece %4'ünü TFF'ye aldık. Bu dönemde bu parayı almamız bile başarıdır. Sayın Ali Koç diyor ki yayıncı kuruluşla ilgili bir sorunumuz var mı? Tabii ki var. Bu ihaleyi ben yapmadım ama Kulüpler Birliği'nden dört temsilci vardı. Büyük sıkıntı çekiyoruz Ali Koç. Bu ihaleyi ben yapmadım. Biz göreve geldiğimizde beIN Sports'un genel müdürlüğüne gittik. Sorunlar, sorunlar sorunlar. Tek sıkıntımız son yıl sözleşmesini bağlamak."

"Ligler başlamadan ilk taksidi alıp kulüplere dağıtacağız"

İnşallah ligler başlar başlamaz yüzde 25'lik ilk taksidi alıp kulüplere dağıtacağız. 4 kulüp beni aramıyor. Ama diğer kulüpler için telefonum durmuyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Kendi iş hayatımda bu kadar hiçbir işle uğraşmadım. En büyük yemini ederek söylüyorum. Sizden olur alıp yolumuza devam edeceğiz. Burak Elmas'ın olumlu konuşması ve fikirleri için teşekkür ediyorum. Tüm söylediklerine katılıyorum."